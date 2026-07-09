Aufschläge in Zürich: SLI steigt zum Handelsende

Am Donnerstag notierte der SLI via SIX zum Handelsende 0,34 Prozent fester bei 2 275,76 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 277,66 Zählern und damit 0,419 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 268,15 Punkte).

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 263,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 278,88 Punkten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 1,72 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 09.06.2026, bei 2 137,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 101,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wurde der SLI mit 1 976,84 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,80 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 4,21 Prozent auf 677,80 CHF), Logitech (+ 3,92 Prozent auf 81,10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,82 Prozent auf 84,68 CHF), UBS (+ 1,90 Prozent auf 41,88 CHF) und Partners Group (+ 1,81 Prozent auf 675,40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Lindt (-2,50 Prozent auf 9 345,00 CHF), Novartis (-1,27 Prozent auf 124,30 CHF), Swiss Re (-1,13 Prozent auf 131,15 CHF), Nestlé (-0,95 Prozent auf 83,31 CHF) und Sandoz (-0,87 Prozent auf 68,60 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 4 375 122 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 292,900 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,07 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,99 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at