Aufschläge in Zürich: SLI steigt zum Start des Dienstagshandels

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,14 Prozent auf 2 246,26 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,266 Prozent auf 2 249,15 Punkte an der Kurstafel, nach 2 243,18 Punkten am Vortag.

Bei 2 250,58 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 245,82 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 2 310,30 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 22.06.2026, den Stand von 2 227,19 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Stand von 1 992,14 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,43 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sandoz (+ 1,89 Prozent auf 71,04 CHF), Logitech (+ 1,77 Prozent auf 86,12 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,56 Prozent auf 228,30 CHF), Givaudan (+ 1,28 Prozent auf 3 413,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,19 Prozent auf 83,12 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Zurich Insurance (-1,16 Prozent auf 594,40 CHF), Alcon (-0,86 Prozent auf 53,06 CHF), Swiss Life (-0,86 Prozent auf 923,40 CHF), UBS (-0,62 Prozent auf 41,49 CHF) und Nestlé (-0,57 Prozent auf 76,66 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 153 551 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 301,643 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at