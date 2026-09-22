Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|Index-Bewegung
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22.09.2026 09:28:53
Aufschläge in Zürich: SLI steigt zum Start des Dienstagshandels
Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,14 Prozent auf 2 246,26 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,266 Prozent auf 2 249,15 Punkte an der Kurstafel, nach 2 243,18 Punkten am Vortag.
Bei 2 250,58 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 245,82 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 2 310,30 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 22.06.2026, den Stand von 2 227,19 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Stand von 1 992,14 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,43 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sandoz (+ 1,89 Prozent auf 71,04 CHF), Logitech (+ 1,77 Prozent auf 86,12 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,56 Prozent auf 228,30 CHF), Givaudan (+ 1,28 Prozent auf 3 413,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,19 Prozent auf 83,12 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Zurich Insurance (-1,16 Prozent auf 594,40 CHF), Alcon (-0,86 Prozent auf 53,06 CHF), Swiss Life (-0,86 Prozent auf 923,40 CHF), UBS (-0,62 Prozent auf 41,49 CHF) und Nestlé (-0,57 Prozent auf 76,66 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 153 551 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 301,643 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der SLI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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