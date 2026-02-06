ams-OSRAM Aktie

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

SLI-Performance im Fokus 06.02.2026 17:58:41

Aufschläge in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge

Aufschläge in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge

Der SLI befand sich zum Handelsende im Aufwind.

Zum Handelsschluss verbuchte der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 2 154,32 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,503 Prozent leichter bei 2 137,17 Punkten in den Handel, nach 2 147,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 129,02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 157,29 Zählern.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 1,73 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 2 162,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 010,74 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 06.02.2025, einen Wert von 2 078,74 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 0,155 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Holcim (+ 3,26 Prozent auf 76,70 CHF), Straumann (+ 1,65 Prozent auf 99,60 CHF), VAT (+ 1,61 Prozent auf 491,80 CHF), Logitech (+ 1,41 Prozent auf 70,36 CHF) und ams-OSRAM (+ 1,29 Prozent auf 8,24 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Sonova (-1,44 Prozent auf 205,80 CHF), Alcon (-0,98 Prozent auf 60,74 CHF), Temenos (-0,98 Prozent auf 66,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,96 Prozent auf 196,00 CHF) und Schindler (-0,90 Prozent auf 308,20 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 974 970 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 311,321 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

