|SLI-Performance im Fokus
|
06.02.2026 17:58:41
Aufschläge in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge
Zum Handelsschluss verbuchte der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 2 154,32 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,503 Prozent leichter bei 2 137,17 Punkten in den Handel, nach 2 147,97 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 129,02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 157,29 Zählern.
So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 1,73 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 2 162,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 010,74 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 06.02.2025, einen Wert von 2 078,74 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 0,155 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Holcim (+ 3,26 Prozent auf 76,70 CHF), Straumann (+ 1,65 Prozent auf 99,60 CHF), VAT (+ 1,61 Prozent auf 491,80 CHF), Logitech (+ 1,41 Prozent auf 70,36 CHF) und ams-OSRAM (+ 1,29 Prozent auf 8,24 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Sonova (-1,44 Prozent auf 205,80 CHF), Alcon (-0,98 Prozent auf 60,74 CHF), Temenos (-0,98 Prozent auf 66,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,96 Prozent auf 196,00 CHF) und Schindler (-0,90 Prozent auf 308,20 CHF).
Die teuersten SLI-Unternehmen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 974 970 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 311,321 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder
In diesem Jahr verzeichnet die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu ams-OSRAM AG
|06.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
