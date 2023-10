Aufschläge in Zürich: SLI verbucht schlussendlich Zuschläge

Am Donnerstag zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Zum Handelsschluss tendierte der SLI im SIX-Handel 0,27 Prozent höher bei 1 685,08 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,402 Prozent fester bei 1 687,28 Punkten, nach 1 680,52 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 683,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 694,13 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,89 Prozent nach unten. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 05.09.2023, bei 1 733,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.07.2023, wurde der SLI mit 1 750,12 Punkten gehandelt. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.10.2022, den Wert von 1 579,41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 0,239 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 810,36 Punkten. 1 631,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,36 Prozent auf 261,50 CHF), SGS SA (+ 1,29 Prozent auf 76,96 CHF), Roche (+ 1,13 Prozent auf 246,70 CHF), Julius Bär (+ 1,10 Prozent auf 57,04 CHF) und Richemont (+ 1,09 Prozent auf 111,65 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Holcim (-1,30 Prozent auf 56,02 CHF), VAT (-0,73 Prozent auf 325,10 CHF), Swatch (I) (-0,69 Prozent auf 231,80 CHF), Novartis (-0,42 Prozent auf 87,23 CHF) und Straumann (-0,26 Prozent auf 114,35 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3 900 854 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 275,849 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 8,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 6,94 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at