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SLI im Fokus 25.06.2026 09:30:43

Aufschläge in Zürich: SLI verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Aufschläge in Zürich: SLI verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Aktueller Marktbericht zum SLI.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:13 Uhr um 0,21 Prozent fester bei 2 268,52 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,166 Prozent tiefer bei 2 259,91 Punkten in den Handel, nach 2 263,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 259,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 268,71 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 2,55 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Wert von 2 144,98 Punkten auf. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, bei 2 024,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wurde der SLI mit 1 946,88 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,46 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 268,71 Punkten. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 3,40 Prozent auf 688,20 CHF), Sika (+ 1,40 Prozent auf 167,05 CHF), Julius Bär (+ 1,22 Prozent auf 66,34 CHF), Lonza (+ 0,98 Prozent auf 533,60 CHF) und Holcim (+ 0,88 Prozent auf 75,30 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Lindt (-0,87 Prozent auf 9 640,00 CHF), Givaudan (-0,70 Prozent auf 3 399,00 CHF), Galderma (-0,63 Prozent auf 182,40 CHF), Logitech (-0,48 Prozent auf 83,54 CHF) und Roche (-0,36 Prozent auf 330,80 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 353 059 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 280,623 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 7,14 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Givaudan AG 3 674,00 -0,43% Givaudan AG
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Julius Bär 74,10 4,57% Julius Bär
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 10 500,00 0,00% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 88,78 -1,68% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 584,80 2,42% Lonza AG (N)
Partners Group AG 706,40 -0,65% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 362,10 1,02% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 181,00 1,77% Sika AG
Swiss Re AG 137,35 -0,18% Swiss Re AG
UBS 43,96 1,17% UBS
VAT 737,80 2,39% VAT

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