SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|SLI im Blick
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25.09.2026 09:28:38
Aufschläge in Zürich: SLI verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne
Der SLI klettert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,66 Prozent auf 2 252,13 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,586 Prozent fester bei 2 250,38 Punkten, nach 2 237,27 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 248,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 253,44 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,906 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 25.08.2026, einen Wert von 2 324,19 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 25.06.2026, den Wert von 2 280,32 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, einen Stand von 1 947,94 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,70 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 2,32 Prozent auf 660,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,19 Prozent auf 82,26 CHF), UBS (+ 2,03 Prozent auf 40,22 CHF), Galderma (+ 1,66 Prozent auf 164,95 CHF) und Straumann (+ 1,41 Prozent auf 97,74 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Nestlé (-0,35 Prozent auf 77,67 CHF), Sandoz (-0,34 Prozent auf 70,54 CHF), Kühne + Nagel International (-0,04 Prozent auf 228,00 CHF), Novartis (+ 0,03 Prozent auf 119,00 CHF) und SGS SA (+ 0,13 Prozent auf 94,58 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 360 640 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 306,046 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,62 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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