Aufschläge in Zürich: SLI verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SLI auch am Mittwochmorgen aufwärts.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,01 Prozent fester bei 2 120,46 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,063 Prozent auf 2 121,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 120,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Mittwoch bei 2 125,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 116,87 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,885 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 963,81 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, bei 2 147,07 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 22.04.2025, den Wert von 1 874,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,42 Prozent zurück. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 5,20 Prozent auf 78,06 CHF), VAT (+ 1,58 Prozent auf 591,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,95 Prozent auf 191,90 CHF), Swiss Re (+ 0,30 Prozent auf 133,75 CHF) und Swiss Life (+ 0,30 Prozent auf 946,80 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Sonova (-5,18 Prozent auf 175,80 CHF), SGS SA (-2,66 Prozent auf 84,74 CHF), Alcon (-1,84 Prozent auf 60,70 CHF), Straumann (-1,77 Prozent auf 87,78 CHF) und Galderma (-1,24 Prozent auf 150,75 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 334 839 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 278,575 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,70 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at