Aufschläge in Zürich: SLI verbucht zum Start Zuschläge

Der SLI steigt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,18 Prozent auf 2 119,33 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,035 Prozent fester bei 2 116,26 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 115,52 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 120,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 116,20 Einheiten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0,426 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, wies der SLI einen Stand von 2 143,31 Punkten auf. Der SLI wies vor drei Monaten, am 30.10.2025, einen Stand von 2 020,98 Punkten auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 30.01.2025, den Stand von 2 085,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,47 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Adecco SA (+ 2,70 Prozent auf 22,08 CHF), Givaudan (+ 1,61 Prozent auf 2 973,00 CHF), Logitech (+ 1,16 Prozent auf 68,14 CHF), VAT (+ 1,00 Prozent auf 503,60 CHF) und Richemont (+ 0,95 Prozent auf 149,20 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Lonza (-0,75 Prozent auf 530,00 CHF), Partners Group (-0,43 Prozent auf 1 048,00 CHF), Sika (-0,30 Prozent auf 148,15 CHF), Nestlé (-0,29 Prozent auf 73,27 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,24 Prozent auf 66,22 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 234 347 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 294,098 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Die Adecco SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Swiss Re lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,57 Prozent.

