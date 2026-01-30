VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|SIX-Handel im Fokus
|
30.01.2026 09:29:46
Aufschläge in Zürich: SLI verbucht zum Start Zuschläge
Der SLI steigt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,18 Prozent auf 2 119,33 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,035 Prozent fester bei 2 116,26 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 115,52 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 120,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 116,20 Einheiten.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0,426 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, wies der SLI einen Stand von 2 143,31 Punkten auf. Der SLI wies vor drei Monaten, am 30.10.2025, einen Stand von 2 020,98 Punkten auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 30.01.2025, den Stand von 2 085,07 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,47 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Adecco SA (+ 2,70 Prozent auf 22,08 CHF), Givaudan (+ 1,61 Prozent auf 2 973,00 CHF), Logitech (+ 1,16 Prozent auf 68,14 CHF), VAT (+ 1,00 Prozent auf 503,60 CHF) und Richemont (+ 0,95 Prozent auf 149,20 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Lonza (-0,75 Prozent auf 530,00 CHF), Partners Group (-0,43 Prozent auf 1 048,00 CHF), Sika (-0,30 Prozent auf 148,15 CHF), Nestlé (-0,29 Prozent auf 73,27 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,24 Prozent auf 66,22 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 234 347 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 294,098 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
Die Adecco SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Swiss Re lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,57 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
09:29
|Aufschläge in Zürich: SLI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Zuversicht in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
29.01.26
|Pluszeichen in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
29.01.26
|Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI am Mittag (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Zürich: SMI mittags stärker (finanzen.at)
|
29.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
29.01.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu VAT
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|72,18
|-0,91%
|Adecco SA
|24,20
|2,37%
|Givaudan AG
|3 259,00
|1,18%
|Logitech S.A.
|74,50
|0,76%
|Lonza AG (N)
|578,80
|-1,33%
|Nestlé SA (Nestle)
|80,05
|0,83%
|Partners Group AG
|1 147,00
|-0,74%
|Richemont
|163,60
|1,18%
|Roche AG (Genussschein)
|349,00
|0,58%
|Sika AG
|161,75
|-0,55%
|Swiss Re AG
|134,40
|-0,63%
|Temenos AG
|74,50
|-1,19%
|VAT
|547,80
|-0,44%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 120,91
|0,25%