Lonza Aktie

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WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

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Index-Performance im Fokus 13.10.2026 09:28:49

Aufschläge in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart fester

Aufschläge in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart fester

Aktuell geht es für den SLI erneut nach oben.

Der SLI klettert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,95 Prozent auf 2 255,38 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,486 Prozent fester bei 2 244,91 Punkten, nach 2 234,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 244,91 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 256,30 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, notierte der SLI bei 2 219,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, stand der SLI bei 2 288,38 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 2 025,36 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,85 Prozent zu. Bei 2 352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Givaudan (+ 7,22 Prozent auf 3 740,00 CHF), Alcon (+ 2,62 Prozent auf 54,84 CHF), Roche (+ 1,97 Prozent auf 367,10 CHF), Nestlé (+ 1,77 Prozent auf 77,73 CHF) und Novartis (+ 1,73 Prozent auf 122,04 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil VAT (-2,80 Prozent auf 646,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,85 Prozent auf 79,34 CHF), Richemont (-0,47 Prozent auf 170,85 CHF), Julius Bär (-0,22 Prozent auf 71,60 CHF) und Lonza (+ 0,00 Prozent auf 574,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 160 511 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 305,704 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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