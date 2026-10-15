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SLI-Performance im Blick 15.10.2026 17:58:52

Aufschläge in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels stärker

Aufschläge in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels stärker

Der SLI machte am Donnerstagabend Gewinne.

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel letztendlich um 1,35 Prozent fester bei 2 299,08 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,250 Prozent höher bei 2 274,03 Punkten, nach 2 268,35 Punkten am Vortag.

Bei 2 299,98 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 271,92 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 3,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bewegte sich der SLI bei 2 211,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, stand der SLI bei 2 296,31 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 15.10.2025, einen Stand von 2 033,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,89 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Lindt (+ 6,31 Prozent auf 8 335,00 CHF), Alcon (+ 3,26 Prozent auf 55,12 CHF), Lonza (+ 3,14 Prozent auf 603,80 CHF), Swisscom (+ 3,13 Prozent auf 659,50 CHF) und Givaudan (+ 2,88 Prozent auf 3 935,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,40 Prozent auf 76,20 CHF), VAT (-1,80 Prozent auf 623,60 CHF), Julius Bär (-0,51 Prozent auf 70,52 CHF), Holcim (-0,40 Prozent auf 64,02 CHF) und UBS (-0,13 Prozent auf 39,42 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4 645 475 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307,413 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,44 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 81,04 -1,67% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 58,84 -0,68% Alcon AG
Amrize 33,68 1,14% Amrize
Givaudan AG 4 208,00 -0,89% Givaudan AG
Holcim AG 68,86 -0,46% Holcim AG
Julius Bär 75,84 -0,50% Julius Bär
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 020,00 0,28% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Lonza AG (N) 646,60 -0,77% Lonza AG (N)
Partners Group AG 654,40 1,11% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 405,49 -0,69% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 160,05 -0,40% Swiss Re AG
Swisscom AG 716,00 0,56% Swisscom AG
UBS 42,33 -0,56% UBS
VAT 647,20 -3,86% VAT

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