VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|SLI-Performance im Blick
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15.10.2026 17:58:52
Aufschläge in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels stärker
Der SLI bewegte sich im SIX-Handel letztendlich um 1,35 Prozent fester bei 2 299,08 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,250 Prozent höher bei 2 274,03 Punkten, nach 2 268,35 Punkten am Vortag.
Bei 2 299,98 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 271,92 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SLI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 3,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bewegte sich der SLI bei 2 211,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, stand der SLI bei 2 296,31 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 15.10.2025, einen Stand von 2 033,91 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,89 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Lindt (+ 6,31 Prozent auf 8 335,00 CHF), Alcon (+ 3,26 Prozent auf 55,12 CHF), Lonza (+ 3,14 Prozent auf 603,80 CHF), Swisscom (+ 3,13 Prozent auf 659,50 CHF) und Givaudan (+ 2,88 Prozent auf 3 935,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,40 Prozent auf 76,20 CHF), VAT (-1,80 Prozent auf 623,60 CHF), Julius Bär (-0,51 Prozent auf 70,52 CHF), Holcim (-0,40 Prozent auf 64,02 CHF) und UBS (-0,13 Prozent auf 39,42 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4 645 475 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307,413 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder
Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,44 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu VAT
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|81,04
|-1,67%
|Alcon AG
|58,84
|-0,68%
|Amrize
|33,68
|1,14%
|Givaudan AG
|4 208,00
|-0,89%
|Holcim AG
|68,86
|-0,46%
|Julius Bär
|75,84
|-0,50%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 020,00
|0,28%
|Lonza AG (N)
|646,60
|-0,77%
|Partners Group AG
|654,40
|1,11%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|405,49
|-0,69%
|Swiss Re AG
|160,05
|-0,40%
|Swisscom AG
|716,00
|0,56%
|UBS
|42,33
|-0,56%
|VAT
|647,20
|-3,86%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 306,78
|0,33%
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