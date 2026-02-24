Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Performance 24.02.2026 17:59:31

Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsende mit Kursplus

Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsende mit Kursplus

Das machte das Börsenbarometer in Zürich am Dienstag zum Handelsschluss.

Am Dienstag notierte der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,60 Prozent höher bei 2 202,56 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,201 Prozent schwächer bei 2 185,02 Punkten, nach 2 189,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 185,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 214,77 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 2 131,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 040,27 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, bei 2 109,04 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2,40 Prozent zu Buche. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 214,77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 099,01 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Lindt (+ 2,22 Prozent auf 12 880,00 CHF), Logitech (+ 2,06 Prozent auf 70,50 CHF), Amrize (+ 2,01 Prozent auf 50,14 CHF), Givaudan (+ 2,00 Prozent auf 3 115,00 CHF) und Nestlé (+ 1,89 Prozent auf 82,94 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Galderma (-3,03 Prozent auf 144,10 CHF), UBS (-1,31 Prozent auf 31,76 CHF), Kühne + Nagel International (-1,12 Prozent auf 172,75 CHF), Sandoz (-1,08 Prozent auf 65,64 CHF) und Straumann (-0,92 Prozent auf 90,86 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 7 548 133 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 322,708 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Givaudan AG

mehr Nachrichten