Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsende mit Kursplus

Das machte das Börsenbarometer in Zürich am Dienstag zum Handelsschluss.

Am Dienstag notierte der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,60 Prozent höher bei 2 202,56 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,201 Prozent schwächer bei 2 185,02 Punkten, nach 2 189,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 185,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 214,77 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 2 131,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 040,27 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, bei 2 109,04 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2,40 Prozent zu Buche. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 214,77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 099,01 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Lindt (+ 2,22 Prozent auf 12 880,00 CHF), Logitech (+ 2,06 Prozent auf 70,50 CHF), Amrize (+ 2,01 Prozent auf 50,14 CHF), Givaudan (+ 2,00 Prozent auf 3 115,00 CHF) und Nestlé (+ 1,89 Prozent auf 82,94 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Galderma (-3,03 Prozent auf 144,10 CHF), UBS (-1,31 Prozent auf 31,76 CHF), Kühne + Nagel International (-1,12 Prozent auf 172,75 CHF), Sandoz (-1,08 Prozent auf 65,64 CHF) und Straumann (-0,92 Prozent auf 90,86 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 7 548 133 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 322,708 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at