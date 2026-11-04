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04.11.2026 17:58:45
Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsende stärker
Schlussendlich gewann der SLI im SIX-Handel 1,80 Prozent auf 2 417,13 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,013 Prozent fester bei 2 374,69 Punkten in den Handel, nach 2 374,37 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 2 370,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 421,61 Punkten lag.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 2,34 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 2 210,64 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 2 315,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der SLI noch bei 2 014,80 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,37 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 421,61 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Logitech (+ 8,72 Prozent auf 83,02 CHF), Straumann (+ 6,28 Prozent auf 107,40 CHF), Alcon (+ 5,75 Prozent auf 63,28 CHF), UBS (+ 4,59 Prozent auf 41,28 CHF) und Partners Group (+ 4,20 Prozent auf 685,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen VAT (-4,96 Prozent auf 539,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,81 Prozent auf 70,46 CHF), Sandoz (-0,77 Prozent auf 82,14 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,08 Prozent auf 244,00 CHF) und SGS SA (+ 1,17 Prozent auf 104,05 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 7 282 671 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 344,510 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|72,74
|0,00%
|Alcon AG
|68,06
|-0,18%
|Amrize
|37,83
|-0,26%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|262,70
|-0,19%
|Logitech S.A.
|87,58
|-0,11%
|Partners Group AG
|725,80
|0,03%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|420,52
|-0,35%
|Sandoz
|89,68
|-0,95%
|SGS SA
|111,90
|-0,36%
|Straumann Holding AG
|114,30
|-0,22%
|Swiss Re AG
|169,05
|-1,80%
|UBS
|43,20
|-0,07%
|VAT
|546,80
|-2,01%
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