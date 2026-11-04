Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsende stärker

Schlussendlich gewann der SLI im SIX-Handel 1,80 Prozent auf 2 417,13 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,013 Prozent fester bei 2 374,69 Punkten in den Handel, nach 2 374,37 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 2 370,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 421,61 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 2,34 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 2 210,64 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 2 315,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der SLI noch bei 2 014,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,37 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 421,61 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Logitech (+ 8,72 Prozent auf 83,02 CHF), Straumann (+ 6,28 Prozent auf 107,40 CHF), Alcon (+ 5,75 Prozent auf 63,28 CHF), UBS (+ 4,59 Prozent auf 41,28 CHF) und Partners Group (+ 4,20 Prozent auf 685,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen VAT (-4,96 Prozent auf 539,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,81 Prozent auf 70,46 CHF), Sandoz (-0,77 Prozent auf 82,14 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,08 Prozent auf 244,00 CHF) und SGS SA (+ 1,17 Prozent auf 104,05 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 7 282 671 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 344,510 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at