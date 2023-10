Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsstart im Aufwind

Der SLI bleibt auch am Donnerstag in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,45 Prozent höher bei 1 728,51 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,461 Prozent stärker bei 1 728,78 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 720,84 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 725,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 729,41 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 2,30 Prozent aufwärts. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 12.09.2023, bei 1 731,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.07.2023, betrug der SLI-Kurs 1 738,28 Punkte. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 12.10.2022, den Wert von 1 522,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 2,82 Prozent. Bei 1 810,36 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 631,90 Punkte.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell VAT (+ 3,46 Prozent auf 346,40 CHF), Straumann (+ 2,07 Prozent auf 120,95 CHF), Sandoz (+ 1,24 Prozent auf 26,08 CHF), Alcon (+ 1,23 Prozent auf 68,88 CHF) und Holcim (+ 1,14 Prozent auf 58,70 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Novartis (-0,55 Prozent auf 89,19 CHF), Geberit (-0,30 Prozent auf 461,20 CHF), Zurich Insurance (-0,21 Prozent auf 426,50 CHF), Nestlé (-0,19 Prozent auf 104,96 CHF) und Givaudan (-0,17 Prozent auf 2 887,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die Sandoz-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 391 658 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 279,510 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

2023 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

