Temenos Aktie

WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

Index-Performance im Fokus 07.01.2026 09:28:48

Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in Zürich.

Der SLI springt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,47 Prozent auf 2 172,59 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,249 Prozent auf 2 167,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2 162,47 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 167,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 172,59 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,73 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der SLI einen Stand von 2 094,74 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wurde der SLI mit 2 033,32 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, stand der SLI bei 1 956,28 Punkten.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Roche (+ 1,45 Prozent auf 334,70 CHF), VAT (+ 1,39 Prozent auf 446,20 CHF), SGS SA (+ 1,35 Prozent auf 94,32 CHF), Sandoz (+ 1,29 Prozent auf 59,64 CHF) und Geberit (+ 1,19 Prozent auf 626,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Nestlé (-0,93 Prozent auf 75,45 CHF), Helvetia Baloise (-0,76 Prozent auf 208,80 CHF), Swiss Life (-0,73 Prozent auf 926,40 CHF), Zurich Insurance (-0,73 Prozent auf 601,20 CHF) und Richemont (-0,64 Prozent auf 171,75 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 302 012 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 278,561 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ams-OSRAM-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,04 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

