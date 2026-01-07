Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Index-Performance im Fokus
|
07.01.2026 09:28:48
Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
Der SLI springt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,47 Prozent auf 2 172,59 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,249 Prozent auf 2 167,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2 162,47 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 167,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 172,59 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,73 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der SLI einen Stand von 2 094,74 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wurde der SLI mit 2 033,32 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, stand der SLI bei 1 956,28 Punkten.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Roche (+ 1,45 Prozent auf 334,70 CHF), VAT (+ 1,39 Prozent auf 446,20 CHF), SGS SA (+ 1,35 Prozent auf 94,32 CHF), Sandoz (+ 1,29 Prozent auf 59,64 CHF) und Geberit (+ 1,19 Prozent auf 626,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Nestlé (-0,93 Prozent auf 75,45 CHF), Helvetia Baloise (-0,76 Prozent auf 208,80 CHF), Swiss Life (-0,73 Prozent auf 926,40 CHF), Zurich Insurance (-0,73 Prozent auf 601,20 CHF) und Richemont (-0,64 Prozent auf 171,75 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 302 012 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 278,561 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ams-OSRAM-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,04 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Sandoz
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|8,90
|-5,72%
|Geberit AG (N)
|683,60
|2,67%
|Helvetia Baloise Holding AG
|219,40
|-3,01%
|Nestlé SA (Nestle)
|80,30
|-2,00%
|Richemont
|186,80
|0,38%
|Roche AG (Genussschein)
|339,40
|0,35%
|Sandoz
|60,54
|-0,23%
|SGS SA
|101,40
|1,42%
|Swiss Life AG (N)
|976,20
|-2,77%
|Swiss Re AG
|138,55
|-0,32%
|Temenos AG
|89,65
|1,30%
|VAT
|462,80
|-2,63%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|631,00
|-3,10%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 165,07
|0,12%