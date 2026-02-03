Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsstart stärker

Der SLI bleibt auch am Dienstagmorgen auf Erholungskurs.

Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,65 Prozent fester bei 2 163,72 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 160,56 Zählern und damit 0,500 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 149,81 Punkte).

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 159,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 164,10 Punkten.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, bei 2 143,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2 008,52 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 065,09 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,592 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Punkten verzeichnet.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Julius Bär (+ 3,76 Prozent auf 67,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,78 Prozent auf 68,80 CHF), Partners Group (+ 1,77 Prozent auf 1 065,00 CHF), UBS (+ 1,62 Prozent auf 37,72 CHF) und VAT (+ 1,53 Prozent auf 505,40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Adecco SA (-1,29 Prozent auf 22,90 CHF), ams-OSRAM (-0,80 Prozent auf 8,02 CHF), Richemont (-0,68 Prozent auf 152,30 CHF), Lindt (-0,27 Prozent auf 11 280,00 CHF) und Alcon (-0,16 Prozent auf 61,86 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 224 027 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 304,181 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Im SLI präsentiert die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,61 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at