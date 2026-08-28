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SLI-Marktbericht 28.08.2026 09:28:42

Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels in Grün

Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels in Grün

Der SLI hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Freitag steigt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,31 Prozent auf 2 316,05 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,393 Prozent fester bei 2 317,94 Punkten, nach 2 308,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Freitag bei 2 316,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 320,01 Punkten erreichte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,198 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, lag der SLI bei 2 316,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, lag der SLI noch bei 2 147,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, stand der SLI noch bei 2 014,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,67 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,20 Prozent auf 219,60 CHF), Julius Bär (+ 1,01 Prozent auf 76,26 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,94 Prozent auf 215,20 CHF), Swiss Re (+ 0,82 Prozent auf 141,10 CHF) und Richemont (+ 0,81 Prozent auf 192,60 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Alcon (-0,58 Prozent auf 58,12 CHF), Givaudan (-0,46 Prozent auf 3 259,00 CHF), Logitech (-0,40 Prozent auf 78,88 CHF), Galderma (-0,29 Prozent auf 170,50 CHF) und VAT (-0,13 Prozent auf 605,40 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 267 814 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 312,561 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,51 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,08 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Partners Group AG 797,20 -0,60% Partners Group AG
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