Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|Index-Performance im Blick
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03.08.2026 09:28:34
Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels fester
Um 09:12 Uhr legt der SLI im SIX-Handel um 0,49 Prozent auf 2 301,06 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,266 Prozent auf 2 295,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2 289,83 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 304,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 295,31 Punkten verzeichnete.
SLI seit Jahresbeginn
Der SLI lag vor einem Monat, am 03.07.2026, bei 2 313,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 2 100,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, wies der SLI einen Stand von 1 968,77 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 6,98 Prozent zu Buche. Bei 2 327,92 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SLI aktuell
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Straumann (+ 2,37 Prozent auf 102,25 CHF), Logitech (+ 2,07 Prozent auf 83,78 CHF), Sonova (+ 1,91 Prozent auf 224,20 CHF), Sika (+ 1,87 Prozent auf 185,25 CHF) und Alcon (+ 1,66 Prozent auf 56,30 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-0,73 Prozent auf 204,20 CHF), Holcim (-0,52 Prozent auf 72,96 CHF), Sandoz (-0,49 Prozent auf 65,44 CHF), Helvetia Baloise (-0,37 Prozent auf 216,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,32 Prozent auf 613,80 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 222 301 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 301,760 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick
2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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