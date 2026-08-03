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WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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Index-Performance im Blick 03.08.2026 09:28:34

Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels fester

Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels fester

Das macht das Börsenbarometer in Zürich.

Um 09:12 Uhr legt der SLI im SIX-Handel um 0,49 Prozent auf 2 301,06 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,266 Prozent auf 2 295,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2 289,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 304,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 295,31 Punkten verzeichnete.

SLI seit Jahresbeginn

Der SLI lag vor einem Monat, am 03.07.2026, bei 2 313,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 2 100,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, wies der SLI einen Stand von 1 968,77 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 6,98 Prozent zu Buche. Bei 2 327,92 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Straumann (+ 2,37 Prozent auf 102,25 CHF), Logitech (+ 2,07 Prozent auf 83,78 CHF), Sonova (+ 1,91 Prozent auf 224,20 CHF), Sika (+ 1,87 Prozent auf 185,25 CHF) und Alcon (+ 1,66 Prozent auf 56,30 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-0,73 Prozent auf 204,20 CHF), Holcim (-0,52 Prozent auf 72,96 CHF), Sandoz (-0,49 Prozent auf 65,44 CHF), Helvetia Baloise (-0,37 Prozent auf 216,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,32 Prozent auf 613,80 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 222 301 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 301,760 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Galderma 189,40 0,21% Galderma
Helvetia Baloise Holding AG 232,20 -0,51% Helvetia Baloise Holding AG
Holcim AG 77,86 -1,29% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 218,80 -1,22% Kühne + Nagel International AG (KN)
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Partners Group AG 738,20 1,93% Partners Group AG
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Sandoz 70,04 -0,88% Sandoz
Sika AG 199,20 2,63% Sika AG
Sonova AG 242,40 2,19% Sonova AG
Straumann Holding AG 109,00 1,35% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 144,85 -0,31% Swiss Re AG
UBS 46,04 0,83% UBS
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Indizes in diesem Artikel

SLI 2 301,96 0,53%

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