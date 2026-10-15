Aufschläge in Zürich: SLI zum Start mit Kursplus

Machte sich der SLI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Am Donnerstag legt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,44 Prozent auf 2 278,38 Punkte zu. Zuvor ging der SLI 0,250 Prozent fester bei 2 274,03 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 268,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 272,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 280,35 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 2,25 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 211,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, lag der SLI noch bei 2 296,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der SLI noch bei 2 033,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,92 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Lindt (+ 3,32 Prozent auf 8 100,00 CHF), Swisscom (+ 2,89 Prozent auf 658,00 CHF), Nestlé (+ 2,50 Prozent auf 80,86 CHF), Zurich Insurance (+ 2,13 Prozent auf 604,20 CHF) und Swiss Re (+ 1,67 Prozent auf 149,40 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen VAT (-6,30 Prozent auf 595,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,77 Prozent auf 75,12 CHF), Logitech (-0,54 Prozent auf 84,56 CHF), UBS (-0,41 Prozent auf 39,31 CHF) und Partners Group (-0,07 Prozent auf 596,80 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 287 380 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 307,413 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,49 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at