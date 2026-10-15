ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SLI aktuell
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15.10.2026 09:28:51
Aufschläge in Zürich: SLI zum Start mit Kursplus
Am Donnerstag legt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,44 Prozent auf 2 278,38 Punkte zu. Zuvor ging der SLI 0,250 Prozent fester bei 2 274,03 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 268,35 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 272,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 280,35 Punkten verzeichnete.
SLI-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 2,25 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 211,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, lag der SLI noch bei 2 296,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der SLI noch bei 2 033,91 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,92 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.
Die Tops und Flops im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Lindt (+ 3,32 Prozent auf 8 100,00 CHF), Swisscom (+ 2,89 Prozent auf 658,00 CHF), Nestlé (+ 2,50 Prozent auf 80,86 CHF), Zurich Insurance (+ 2,13 Prozent auf 604,20 CHF) und Swiss Re (+ 1,67 Prozent auf 149,40 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen VAT (-6,30 Prozent auf 595,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,77 Prozent auf 75,12 CHF), Logitech (-0,54 Prozent auf 84,56 CHF), UBS (-0,41 Prozent auf 39,31 CHF) und Partners Group (-0,07 Prozent auf 596,80 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 287 380 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 307,413 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SLI-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,49 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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