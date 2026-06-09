Aufschläge in Zürich: SMI am Dienstagmittag fester

Am Dienstag bewegt sich der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,42 Prozent stärker bei 13 376,49 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,577 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,305 Prozent schwächer bei 13 280,39 Punkten, nach 13 320,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 275,93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 392,94 Punkten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Wert von 13 100,63 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, lag der SMI noch bei 13 000,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, einen Stand von 12 366,17 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 0,975 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Givaudan (+ 5,81 Prozent auf 3 098,00 CHF), UBS (+ 1,77 Prozent auf 38,51 CHF), Zurich Insurance (+ 1,71 Prozent auf 558,00 CHF), Richemont (+ 1,27 Prozent auf 167,05 CHF) und Sika (+ 1,05 Prozent auf 149,55 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Roche (-1,21 Prozent auf 318,80 CHF), Novartis (-0,39 Prozent auf 116,88 CHF), Alcon (-0,23 Prozent auf 53,14 CHF), Kühne + Nagel International (-0,08 Prozent auf 192,65 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,22 Prozent auf 82,86 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 822 431 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 283,030 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,24 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at