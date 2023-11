Aufschläge in Zürich: SMI am Freitagnachmittag in der Gewinnzone

Am Freitagnachmittag herrscht in Zürich ein ruhiger Handel.

Um 15:41 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 0,14 Prozent auf 10 866,33 Punkte an. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,203 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,060 Prozent schwächer bei 10 845,06 Punkten, nach 10 851,62 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 10 877,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 840,90 Punkten lag.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,34 Prozent aufwärts. Der SMI lag vor einem Monat, am 24.10.2023, bei 10 376,81 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2023, einen Stand von 10 976,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2022, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 157,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 1,02 Prozent nach unten. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,68 Prozent auf 34,12 CHF), Swiss Life (+ 0,65 Prozent auf 561,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,64) Prozent auf 251,30 CHF), Swiss Re (+ 0,64 Prozent auf 102,65 CHF) und Givaudan (+ 0,47 Prozent auf 3 240,00 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Richemont (-1,85 Prozent auf 111,45 CHF), Lonza (-0,85 Prozent auf 348,70 CHF), Swisscom (-0,39 Prozent auf 514,20 CHF), Alcon (-0,37 Prozent auf 64,54 CHF) und Logitech (-0,32 Prozent auf 74,70 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2 522 507 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 269,168 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

