Aufschläge in Zürich: SMI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Für den SMI geht es am Freitagnachmittag aufwärts.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,25 Prozent höher bei 14 385,67 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,625 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SMI 0,060 Prozent höher bei 14 358,18 Punkten, nach 14 349,51 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 392,25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 307,52 Einheiten.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 3,89 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der SMI einen Wert von 13 868,66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 267,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, stand der SMI noch bei 12 702,08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,59 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Nestlé (+ 1,69 Prozent auf 82,44 CHF), Partners Group (+ 1,67 Prozent auf 610,20 CHF), Galderma (+ 1,60 Prozent auf 174,90 CHF), Amrize (+ 1,52 Prozent auf 31,31 CHF) und Sandoz (+ 1,17 Prozent auf 76,14 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Novartis (-1,06 Prozent auf 124,56 CHF), Roche (-0,50 Prozent auf 377,80 CHF), Givaudan (-0,48 Prozent auf 3 916,00 CHF), Lonza (-0,36 Prozent auf 601,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,26 Prozent auf 76,00 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 926 486 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 317,750 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at