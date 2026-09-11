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SMI-Kursverlauf 11.09.2026 15:58:32

Aufschläge in Zürich: SMI am Nachmittag mit Zuschlägen

Aufschläge in Zürich: SMI am Nachmittag mit Zuschlägen

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Freitag bewegt sich der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,85 Prozent höher bei 13 856,83 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,585 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,289 Prozent auf 13 779,77 Punkte an der Kurstafel, nach 13 740,10 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13 871,65 Punkte, das Tagestief hingegen 13 768,82 Zähler.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 2,65 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 14 575,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der SMI 13 529,65 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wurde der SMI mit 12 292,72 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4,60 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 1,99 Prozent auf 82,10 CHF), Richemont (+ 1,88 Prozent auf 176,15 CHF), UBS (+ 1,82 Prozent auf 44,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 79,06 CHF) und Amrize (+ 1,50 Prozent auf 33,19 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Partners Group (-1,13 Prozent auf 646,60 CHF), Holcim (-0,28 Prozent auf 70,34 CHF), Kühne + Nagel International (-0,14 Prozent auf 213,90 CHF), Lonza (-0,07 Prozent auf 534,60 CHF) und Alcon (-0,04 Prozent auf 54,48 CHF) unter Druck.

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 064 220 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 293,078 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 57,14 -0,49% Alcon AG
Amrize 34,87 0,46% Amrize
Holcim AG 74,32 -0,21% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 224,10 -0,84% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 88,60 3,22% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 560,80 -0,74% Lonza AG (N)
Partners Group AG 684,40 -1,35% Partners Group AG
Richemont 184,95 1,34% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 363,00 -0,55% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 144,25 0,66% Swiss Re AG
UBS 47,02 1,38% UBS

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