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SMI im Blick 17.09.2026 09:28:29

Aufschläge in Zürich: SMI-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Aufschläge in Zürich: SMI-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Beim SMI lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Der SMI springt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,39 Prozent auf 13 923,01 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,583 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,367 Prozent fester bei 13 919,53 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 868,66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Donnerstag bei 13 923,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 889,24 Punkten erreichte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,665 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 14 302,39 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 17.06.2026, einen Stand von 13 815,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, notierte der SMI bei 11 998,96 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,10 Prozent aufwärts. 14 669,51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,15 Prozent auf 79,16 CHF), Logitech (+ 1,14 Prozent auf 83,28 CHF), Novartis (+ 0,89 Prozent auf 115,30 CHF), Lonza (+ 0,89 Prozent auf 543,20 CHF) und Swiss Life (+ 0,74 Prozent auf 929,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Alcon (-0,73 Prozent auf 54,70 CHF), Roche (-0,58 Prozent auf 360,40 CHF), Givaudan (-0,25 Prozent auf 3 236,00 CHF), Amrize (-0,22 Prozent auf 32,22 CHF) und Partners Group (+ 0,19 Prozent auf 620,60 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 304 358 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 303,309 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,32 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 56,68 -1,80% Alcon AG
Amrize 33,28 -0,63% Amrize
Givaudan AG 3 445,00 0,70% Givaudan AG
Logitech S.A. 89,32 2,81% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 573,60 1,02% Lonza AG (N)
Novartis AG 122,56 1,14% Novartis AG
Partners Group AG 654,00 -0,52% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 380,00 -0,86% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 985,60 1,32% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 146,85 0,31% Swiss Re AG
UBS 44,13 0,71% UBS

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