Aufschläge in Zürich: SMI-Anleger greifen zum Start zu

Der SMI setzt seinen Aufwärtstrend auch am Donnerstag fort und verbucht erneut Gewinne.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,45 Prozent höher bei 10 551,50 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,163 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,375 Prozent auf 10 543,23 Punkte an der Kurstafel, nach 10 503,89 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Donnerstag bei 10 554,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 531,27 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 1,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.10.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 863,65 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 02.08.2023, bei 11 212,70 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 02.11.2022, den Wert von 10 806,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 sank der Index bereits um 3,89 Prozent. Bei 11 616,37 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 251,33 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Geberit (+ 5,56 Prozent auf 445,80 CHF), Sika (+ 1,81 Prozent auf 219,10 CHF), Richemont (+ 1,73) Prozent auf 108,65 CHF), Partners Group (+ 1,63 Prozent auf 983,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,28 Prozent auf 30,88 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Swisscom (-2,62 Prozent auf 535,40 CHF), Novartis (-0,38 Prozent auf 84,89 CHF), Roche (-0,08 Prozent auf 237,50 CHF), UBS (+ 0,09 Prozent auf 21,76 CHF) und Lonza (+ 0,13 Prozent auf 319,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 111 498 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 264,612 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

2023 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,45 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at