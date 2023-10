Aufschläge in Zürich: SMI beendet den Handel mit Gewinnen

Zum Handelsschluss stand im SIX-Handel ein Plus von 0,34 Prozent auf 11 039,23 Punkte an der SMI-Kurstafel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,217 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,256 Prozent auf 10 973,50 Punkte an der Kurstafel, nach 11 001,69 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10 962,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 11 064,88 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 2,18 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 11.09.2023, einen Stand von 10 972,21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, notierte der SMI bei 10 962,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, betrug der SMI-Kurs 10 207,83 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 0,552 Prozent nach oben. Bei 11 616,37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 10 395,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Nestlé (+ 1,80 Prozent auf 105,16 CHF), UBS (+ 1,02 Prozent auf 22,69 CHF), Swiss Re (+ 0,79 Prozent auf 97,28 CHF), Novartis (+ 0,63 Prozent auf 89,68 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,57 Prozent auf 33,38 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Richemont (-4,04 Prozent auf 109,30 CHF), Alcon (-1,99 Prozent auf 68,04 CHF), Kühne + Nagel International (-1,54 Prozent auf 261,80 CHF), Logitech (-1,05 Prozent auf 64,12 CHF) und Givaudan (-0,79 Prozent auf 2 892,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4 710 977 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 273,510 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Mit 6,94 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

