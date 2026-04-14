Aufschläge in Zürich: SMI beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone

Der SMI verbuchte im SIX-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,94 Prozent auf 13 269,77 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,551 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,131 Prozent auf 13 163,08 Punkte an der Kurstafel, nach 13 145,91 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 13 271,73 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 143,98 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der SMI mit 12 839,27 Punkten gehandelt. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, bei 13 464,84 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, bei 11 499,46 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,169 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Sika (+ 7,94 Prozent auf 148,15 CHF), Givaudan (+ 2,68 Prozent auf 2 869,00 CHF), Amrize (+ 2,68 Prozent auf 46,80 CHF), Lonza (+ 2,32 Prozent auf 529,00 CHF) und Richemont (+ 2,26 Prozent auf 156,35 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Swiss Re (-3,08 Prozent auf 129,10 CHF), Novartis (-0,28 Prozent auf 120,28 CHF), Roche (+ 0,28 Prozent auf 318,10 CHF), Zurich Insurance (+ 0,51 Prozent auf 552,60 CHF) und Geberit (+ 0,51 Prozent auf 546,80 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 475 357 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 272,517 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,99 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,99 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at