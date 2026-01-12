Aufschläge in Zürich: SMI beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Am Montagabend legten Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag schloss der SMI nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 13 425,08 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,552 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,371 Prozent auf 13 372,06 Punkte an der Kurstafel, nach 13 421,82 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 13 371,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 433,19 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Der SMI erreichte vor einem Monat, am 12.12.2025, den Stand von 12 887,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der SMI auf 12 481,41 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 791,91 Punkten gehandelt.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,20 Prozent auf 565,80 CHF), Partners Group (+ 1,56 Prozent auf 1 038,50 CHF), Alcon (+ 1,13 Prozent auf 64,42 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,96 Prozent auf 178,05 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,80 Prozent auf 60,64 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Swiss Re (-0,86 Prozent auf 126,45 CHF), Holcim (-0,68 Prozent auf 79,34 CHF), Richemont (-0,60 Prozent auf 175,40 CHF), Swiss Life (-0,56 Prozent auf 887,80 CHF) und Nestlé (-0,56 Prozent auf 74,99 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 334 962 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 291,624 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,31 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at