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Index-Performance im Blick 29.10.2026 09:29:09

Aufschläge in Zürich: SMI beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Aufschläge in Zürich: SMI beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Das macht der SMI am Donnerstag.

Am Donnerstag springt der SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,69 Prozent auf 14 682,01 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,681 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,408 Prozent auf 14 640,59 Punkte an der Kurstafel, nach 14 581,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 686,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 656,57 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,45 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der SMI einen Stand von 13 912,19 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, lag der SMI-Kurs bei 14 486,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bewegte sich der SMI bei 12 314,10 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,83 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 686,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Sandoz (+ 2,40 Prozent auf 81,80 CHF), Novartis (+ 1,63 Prozent auf 131,32 CHF), Galderma (+ 1,24 Prozent auf 187,50 CHF), Partners Group (+ 1,15 Prozent auf 651,80 CHF) und Nestlé (+ 1,15 Prozent auf 83,76 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Amrize (-6,07 Prozent auf 31,08 CHF), Logitech (-1,37 Prozent auf 80,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,27 Prozent auf 72,68 CHF), Holcim (-0,09 Prozent auf 68,04 CHF) und Richemont (+ 0,18 Prozent auf 164,40 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Amrize-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 272 883 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 343,725 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,02 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 37,02 0,65% Amrize
Galderma 209,10 2,00% Galderma
Holcim AG 74,86 -0,98% Holcim AG
Logitech S.A. 85,50 -3,50% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 91,70 2,17% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 143,90 -0,39% Novartis AG
Partners Group AG 695,60 -0,46% Partners Group AG
Richemont 180,00 1,24% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 433,85 -0,26% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 89,62 -0,91% Sandoz
Swiss Re AG 166,05 2,06% Swiss Re AG

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SMI 14 810,66 0,36%

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