Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Index-Performance im Blick
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29.10.2026 09:29:09
Aufschläge in Zürich: SMI beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone
Am Donnerstag springt der SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,69 Prozent auf 14 682,01 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,681 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,408 Prozent auf 14 640,59 Punkte an der Kurstafel, nach 14 581,10 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 686,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 656,57 Punkten verzeichnete.
SMI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,45 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der SMI einen Stand von 13 912,19 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, lag der SMI-Kurs bei 14 486,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bewegte sich der SMI bei 12 314,10 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,83 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 686,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Sandoz (+ 2,40 Prozent auf 81,80 CHF), Novartis (+ 1,63 Prozent auf 131,32 CHF), Galderma (+ 1,24 Prozent auf 187,50 CHF), Partners Group (+ 1,15 Prozent auf 651,80 CHF) und Nestlé (+ 1,15 Prozent auf 83,76 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Amrize (-6,07 Prozent auf 31,08 CHF), Logitech (-1,37 Prozent auf 80,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,27 Prozent auf 72,68 CHF), Holcim (-0,09 Prozent auf 68,04 CHF) und Richemont (+ 0,18 Prozent auf 164,40 CHF).
Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Amrize-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 272 883 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 343,725 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.
SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,02 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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|76,56
|-3,26%
|Amrize
|37,02
|0,65%
|Galderma
|209,10
|2,00%
|Holcim AG
|74,86
|-0,98%
|Logitech S.A.
|85,50
|-3,50%
|Nestlé SA (Nestle)
|91,70
|2,17%
|Novartis AG
|143,90
|-0,39%
|Partners Group AG
|695,60
|-0,46%
|Richemont
|180,00
|1,24%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|433,85
|-0,26%
|Sandoz
|89,62
|-0,91%
|Swiss Re AG
|166,05
|2,06%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14 810,66
|0,36%
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