Aufschläge in Zürich: SMI bewegt sich am Dienstagmittag im Plus

Der SMI befindet sich am Dienstagmittag im Aufwärtstrend.

Um 12:09 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,43 Prozent aufwärts auf 14 363,24 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,693 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,075 Prozent leichter bei 14 291,57 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 302,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 14 291,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 373,64 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 13 388,23 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, erreichte der SMI einen Wert von 12 790,35 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 11 954,54 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 8,42 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 464,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten erreicht.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Givaudan (+ 1,77 Prozent auf 3 513,00 CHF), Richemont (+ 1,67 Prozent auf 185,95 CHF), Swiss Re (+ 1,61 Prozent auf 132,75 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,52 Prozent auf 207,00 CHF) und Roche (+ 1,51 Prozent auf 336,80 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,03 Prozent auf 84,46 CHF), UBS (-0,07 Prozent auf 41,87 CHF), Lonza (-0,03 Prozent auf 580,20 CHF), Novartis (+ 0,24 Prozent auf 125,40 CHF) und Partners Group (+ 0,32 Prozent auf 681,00 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 011 028 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 294,168 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,89 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at