Aufschläge in Zürich: SMI bewegt sich zum Handelsende im Plus

Am Dienstagabend wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SMI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 1,05 Prozent stärker bei 14 573,01 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,664 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,230 Prozent auf 14 455,14 Punkte an der Kurstafel, nach 14 421,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 583,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 427,73 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bewegte sich der SMI bei 14 172,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 147,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wurde der SMI mit 11 914,95 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,01 Prozent. Bei 14 583,81 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Sika (+ 9,77 Prozent auf 177,00 CHF), Geberit (+ 2,86 Prozent auf 532,40 CHF), Nestlé (+ 2,50 Prozent auf 82,40 CHF), Givaudan (+ 2,42 Prozent auf 3 296,00 CHF) und Roche (+ 2,17 Prozent auf 367,90 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,00 Prozent auf 77,42 CHF), UBS (-0,91 Prozent auf 42,44 CHF), Swiss Re (-0,33 Prozent auf 136,00 CHF), Swiss Life (-0,23 Prozent auf 944,80 CHF) und Zurich Insurance (-0,19 Prozent auf 622,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4 026 915 Aktien gehandelt. Mit 303,365 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,17 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at