Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|SMI im Blick
|
11.08.2026 09:29:03
Aufschläge in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu
Der SMI verbucht im SIX-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,16 Prozent auf 14 657,15 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,684 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,083 Prozent tiefer bei 14 621,54 Punkten, nach 14 633,70 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 14 623,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 657,15 Einheiten.
SMI-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 14 235,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 101,33 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 11.08.2025, mit 11 869,99 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,64 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 657,15 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SMI-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Alcon (+ 4,94 Prozent auf 61,20 CHF), Swisscom (+ 0,48 Prozent auf 628,50 CHF), Novartis (+ 0,46 Prozent auf 127,38 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,27 Prozent auf 82,02 CHF) und Richemont (+ 0,20 Prozent auf 201,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Holcim (-0,76 Prozent auf 70,60 CHF), Logitech (-0,72 Prozent auf 85,08 CHF), Kühne + Nagel International (-0,48 Prozent auf 199,05 CHF), Amrize (-0,42 Prozent auf 37,56 CHF) und Partners Group (-0,41 Prozent auf 726,60 CHF).
Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Alcon-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 226 359 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 312,379 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
12:26
|SLI-Handel aktuell: SLI notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Zürich: Anleger lassen SLI zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
10.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
10.08.26
|Freundlicher Handel: SLI steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
10.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
10.08.26
|Börse Zürich in Grün: SMI stärker (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AG
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|06.08.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|06.08.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|06.08.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|87,92
|0,57%
|Alcon AG
|65,98
|4,17%
|Amrize
|40,23
|0,52%
|Holcim AG
|75,32
|-0,69%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|214,10
|0,33%
|Logitech S.A.
|91,10
|-0,13%
|Novartis AG
|135,80
|-0,41%
|Partners Group AG
|771,00
|-1,66%
|Richemont
|214,50
|-0,19%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|398,31
|0,58%
|Swiss Re AG
|147,05
|0,10%
|Swisscom AG
|671,50
|1,13%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14 614,47
|-0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX muss Verluste hinnehmen -- DAX bleibt in Rekordnähe - ohne klare Richtung -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist ein rotes Vorzeichen zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert derweil seitwärts. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.