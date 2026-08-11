Aufschläge in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Der SMI bleibt auch am Dienstag auf Erholungskurs.

Der SMI verbucht im SIX-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,16 Prozent auf 14 657,15 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,684 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,083 Prozent tiefer bei 14 621,54 Punkten, nach 14 633,70 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 623,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 657,15 Einheiten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 14 235,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 101,33 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 11.08.2025, mit 11 869,99 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,64 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 657,15 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Alcon (+ 4,94 Prozent auf 61,20 CHF), Swisscom (+ 0,48 Prozent auf 628,50 CHF), Novartis (+ 0,46 Prozent auf 127,38 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,27 Prozent auf 82,02 CHF) und Richemont (+ 0,20 Prozent auf 201,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Holcim (-0,76 Prozent auf 70,60 CHF), Logitech (-0,72 Prozent auf 85,08 CHF), Kühne + Nagel International (-0,48 Prozent auf 199,05 CHF), Amrize (-0,42 Prozent auf 37,56 CHF) und Partners Group (-0,41 Prozent auf 726,60 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Alcon-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 226 359 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 312,379 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at