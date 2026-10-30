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Kursentwicklung im Fokus 30.10.2026 17:58:42

Aufschläge in Zürich: SMI klettert letztendlich

Aufschläge in Zürich: SMI klettert letztendlich

So bewegte sich der SMI am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Letztendlich ging es im SMI im SIX-Handel um 0,36 Prozent aufwärts auf 14 810,66 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,687 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,464 Prozent auf 14 825,31 Punkte an der Kurstafel, nach 14 756,86 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 849,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 777,23 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 2,34 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 30.09.2026, den Wert von 13 830,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wurde der SMI mit 14 392,49 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 30.10.2025, einen Stand von 12 309,63 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,80 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14 861,53 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Nestlé (+ 2,28 Prozent auf 84,70 CHF), Galderma (+ 1,66 Prozent auf 192,85 CHF), Swiss Re (+ 1,66 Prozent auf 153,35 CHF), Givaudan (+ 1,46 Prozent auf 3 973,00 CHF) und Novartis (+ 1,12 Prozent auf 133,78 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Logitech (-4,16 Prozent auf 78,26 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,34 Prozent auf 70,68 CHF), Holcim (-1,26 Prozent auf 68,96 CHF), Sandoz (-1,20 Prozent auf 82,38 CHF) und UBS (-1,18 Prozent auf 39,24 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 5 387 307 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 347,353 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,94 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,07 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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SMI 14 810,66 0,36%

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