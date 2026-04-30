Aufschläge in Zürich: SMI liegt letztendlich im Plus

Der SMI erhöhte sich im SIX-Handel schlussendlich um 0,80 Prozent auf 13 136,27 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,545 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,612 Prozent auf 12 952,12 Punkte an der Kurstafel, nach 13 031,90 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13 147,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 940,51 Punkten lag.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,132 Prozent. Der SMI stand am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 12 668,67 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, wies der SMI einen Stand von 13 188,26 Punkten auf. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 116,98 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,838 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,30 Prozent auf 78,44 CHF), Novartis (+ 2,26 Prozent auf 115,90 CHF), Richemont (+ 1,75 Prozent auf 148,50 CHF), Swisscom (+ 1,61 Prozent auf 661,50 CHF) und Swiss Re (+ 1,29 Prozent auf 125,95 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Amrize (-5,77 Prozent auf 42,76 CHF), Logitech (-0,36 Prozent auf 76,74 CHF), Nestlé (-0,32 Prozent auf 79,05 CHF), Holcim (-0,19 Prozent auf 72,48 CHF) und Partners Group (-0,19 Prozent auf 848,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 6 034 888 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 276,695 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,83 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at