Aufschläge in Zürich: SMI liegt zum Start im Plus

Der SMI bleibt auch am Montagmorgen im Aufwärtstrend.

Am Montag tendiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,10 Prozent höher bei 13 149,48 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,555 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,078 Prozent auf 13 146,56 Punkte an der Kurstafel, nach 13 136,27 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tagestief bei 13 137,91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 167,05 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Wert von 12 981,97 Punkten auf. Der SMI wies vor drei Monaten, am 04.02.2026, einen Stand von 13 508,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, den Stand von 12 253,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 0,739 Prozent ein. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14 063,53 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Logitech (+ 2,45 Prozent auf 78,62 CHF), Partners Group (+ 1,93 Prozent auf 864,40 CHF), Lonza (+ 0,58 Prozent auf 482,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,54 Prozent auf 78,86 CHF) und Givaudan (+ 0,43 Prozent auf 2 797,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Amrize (-0,80 Prozent auf 42,42 CHF), Richemont (-0,40 Prozent auf 147,90 CHF), Novartis (-0,24 Prozent auf 115,62 CHF), Alcon (-0,24 Prozent auf 58,08 CHF) und Swiss Re (-0,12 Prozent auf 125,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 355 632 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 276,495 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,01 zu Buche schlagen. Mit 5,78 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at