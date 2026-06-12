Aufschläge in Zürich: SMI nachmittags auf grünem Terrain

Der SMI legt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 1,04 Prozent auf 13 670,33 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,584 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,681 Prozent höher bei 13 621,85 Punkten in den Handel, nach 13 529,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 621,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 752,58 Zählern.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Plus von 2,84 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 12.05.2026, bei 13 119,53 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 12.03.2026, den Wert von 12 842,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, stand der SMI bei 12 323,40 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,19 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Sika (+ 5,39 Prozent auf 154,40 CHF), Geberit (+ 2,92 Prozent auf 507,80 CHF), UBS (+ 2,48 Prozent auf 38,46 CHF), Holcim (+ 2,38 Prozent auf 74,00 CHF) und Amrize (+ 2,18 Prozent auf 41,77 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Lonza (-1,16 Prozent auf 486,30 CHF), Kühne + Nagel International (-0,26 Prozent auf 194,15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,05 Prozent auf 81,32 CHF), Swisscom (+ 0,31 Prozent auf 653,50 CHF) und Alcon (+ 0,34 Prozent auf 52,88 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 261 326 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 279,653 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at