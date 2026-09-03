Aufschläge in Zürich: SMI nachmittags mit Zuschlägen

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 15:41 Uhr 0,14 Prozent auf 14 383,46 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,645 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,042 Prozent auf 14 356,93 Punkte an der Kurstafel, nach 14 362,97 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 321,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 446,74 Einheiten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,026 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 03.08.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 371,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 218,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 200,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 8,58 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 669,51 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 2,96 Prozent auf 81,46 CHF), Partners Group (+ 2,85 Prozent auf 692,00 CHF), Givaudan (+ 2,43 Prozent auf 3 283,00 CHF), Holcim (+ 1,86 Prozent auf 72,30 CHF) und Swiss Life (+ 1,73 Prozent auf 929,60 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Richemont (-3,43 Prozent auf 183,05 CHF), Alcon (-1,31 Prozent auf 58,58 CHF), Nestlé (-1,21 Prozent auf 77,68 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,77 Prozent auf 76,86 CHF) und UBS (-0,34 Prozent auf 44,49 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 2 680 856 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 294,312 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,81 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at