Aufschläge in Zürich: SMI steigt am Mittag

Wenig Veränderung ist am Mittag in Zürich zu beobachten.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,12 Prozent stärker bei 11 051,49 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,239 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,234 Prozent höher bei 11 064,12 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 11 038,30 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 067,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 11 018,33 Einheiten.

SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 2,29 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 12.09.2023, bei 10 987,13 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 12.07.2023, den Stand von 11 019,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.10.2022, wurde der SMI mit 10 199,32 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,664 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 395,33 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Givaudan (+ 1,97 Prozent auf 2 949,00 CHF), Logitech (+ 1,78 Prozent auf 65,26 CHF), Alcon (+ 1,38 Prozent auf 68,98 CHF), Sonova (+ 1,28 Prozent auf 222,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,26 Prozent auf 265,10 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Novartis (-0,99 Prozent auf 88,79 CHF), UBS (-0,71 Prozent auf 22,53 CHF), Nestlé (-0,30 Prozent auf 104,84 CHF), Zurich Insurance (-0,21 Prozent auf 426,50 CHF) und Swisscom (+ 0,04 Prozent auf 548,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 044 051 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 279,510 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

