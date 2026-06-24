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SMI im Fokus 24.06.2026 15:59:00

Aufschläge in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Gewinne

Aufschläge in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Gewinne

Der SMI befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 15:41 Uhr 1,34 Prozent auf 14 096,84 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,626 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,031 Prozent auf 13 906,33 Punkte an der Kurstafel, nach 13 910,70 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 112,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 906,07 Punkten lag.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 2,47 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 13 503,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 515,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wurde der SMI auf 11 988,92 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,41 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 112,81 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Alcon (+ 3,94 Prozent auf 55,38 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,62 Prozent auf 190,60 CHF), Richemont (+ 3,22 Prozent auf 184,10 CHF), Givaudan (+ 3,11 Prozent auf 3 380,00 CHF) und Lonza (+ 3,03 Prozent auf 530,80 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Holcim (-2,24 Prozent auf 74,14 CHF), UBS (-1,30 Prozent auf 40,35 CHF), Swiss Life (-0,90 Prozent auf 878,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,72 Prozent auf 85,48 CHF) und Logitech (-0,47 Prozent auf 84,42 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 756 804 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 274,928 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,17 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

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ABB (Asea Brown Boveri) 94,30 0,83% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 59,92 0,30% Alcon AG
Givaudan AG 3 675,00 -0,41% Givaudan AG
Holcim AG 82,20 1,81% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 213,20 3,55% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 88,84 -1,62% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 584,60 2,38% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 90,06 0,55% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 706,60 -0,62% Partners Group AG
Richemont 202,00 0,70% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 362,13 1,03% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 957,00 0,40% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 137,30 -0,22% Swiss Re AG
UBS 44,02 1,31% UBS

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SMI 14 231,96 0,81%

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