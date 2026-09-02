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SIX-Handel im Blick 02.09.2026 15:58:49

Aufschläge in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Gewinne

Aufschläge in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Gewinne

Kaum verändert zeigt sich der SMI aktuell.

Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,20 Prozent höher bei 14 363,14 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,644 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,017 Prozent auf 14 337,24 Punkte an der Kurstafel, nach 14 334,79 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Mittwoch bei 14 253,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 382,04 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der SMI bereits um 0,115 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 346,14 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 13 305,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bewegte sich der SMI bei 12 088,36 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8,42 Prozent. Bei 14 669,51 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Lonza (+ 1,90 Prozent auf 588,80 CHF), Roche (+ 1,67 Prozent auf 353,30 CHF), Novartis (+ 1,24 Prozent auf 132,58 CHF), Alcon (+ 1,17 Prozent auf 58,98 CHF) und Richemont (+ 0,45 Prozent auf 189,60 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Amrize (-2,76 Prozent auf 34,16 CHF), Holcim (-1,83 Prozent auf 70,64 CHF), Partners Group (-1,80 Prozent auf 667,40 CHF), Givaudan (-0,98 Prozent auf 3 223,00 CHF) und Sika (-0,98 Prozent auf 187,70 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 235 225 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 298,357 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

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