Am Dienstag erhöht sich der SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0,23 Prozent auf 14 769,39 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,685 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,205 Prozent fester bei 14 765,89 Punkten in den Handel, nach 14 735,64 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 783,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 686,87 Einheiten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 462,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bewegte sich der SMI bei 14 447,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der SMI 12 654,12 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,49 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 15 272,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Partners Group (+ 2,05 Prozent auf 638,60 CHF), Amrize (+ 1,38 Prozent auf 34,43 CHF), Nestlé (+ 1,18 Prozent auf 85,88 CHF), Swiss Re (+ 1,06 Prozent auf 152,40 CHF) und Alcon (+ 0,92 Prozent auf 63,86 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,43 Prozent auf 66,66 CHF), Sandoz (-1,76 Prozent auf 81,54 CHF), Galderma (-0,85 Prozent auf 186,10 CHF), Holcim (-0,40 Prozent auf 74,12 CHF) und Richemont (-0,09 Prozent auf 174,25 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 958 998 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 343,676 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at