Aufschläge in Zürich: SMI verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Mittwoch fort.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,07 Prozent stärker bei 14 007,49 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,657 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,037 Prozent höher bei 14 002,28 Punkten, nach 13 997,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 14 025,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 995,86 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 1,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 13 147,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 771,63 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, bei 13 025,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,74 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 941,92 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Amrize (+ 1,16 Prozent auf 50,72 CHF), UBS (+ 0,98 Prozent auf 32,07 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,93 Prozent auf 71,28 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,78 Prozent auf 174,10 CHF) und Swiss Life (+ 0,76 Prozent auf 874,60 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Logitech (-1,79 Prozent auf 69,24 CHF), Alcon (-1,24 Prozent auf 63,46 CHF), Givaudan (-0,90 Prozent auf 3 087,00 CHF), Swisscom (-0,56 Prozent auf 712,00 CHF) und Novartis (-0,43 Prozent auf 129,04 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 186 472 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 323,168 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,73 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

