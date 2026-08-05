Aufschläge in Zürich: SMI verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Mittwoch fort.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,47 Prozent stärker bei 14 531,91 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,668 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,351 Prozent höher bei 14 514,00 Punkten, nach 14 463,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 14 545,09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 513,34 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 1,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 14 424,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 052,17 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 11 858,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,70 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 656,05 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 2,26 Prozent auf 88,86 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,32 Prozent auf 82,74 CHF), Amrize (+ 1,06 Prozent auf 42,13 CHF), Partners Group (+ 0,81 Prozent auf 723,00 CHF) und Sika (+ 0,68 Prozent auf 191,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Swisscom (-0,24 Prozent auf 620,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,10 Prozent auf 201,80 CHF), Richemont (-0,03 Prozent auf 195,80 CHF), Novartis (+ 0,05 Prozent auf 124,66 CHF) und Holcim (+ 0,22 Prozent auf 73,34 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 240 738 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 303,710 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,53 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at