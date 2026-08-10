Aufschläge in Zürich: SMI verbucht zum Start Zuschläge

Anleger in Zürich schicken den SMI am Montag erneut ins Plus.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,18 Prozent fester bei 14 570,86 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,686 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,202 Prozent fester bei 14 574,32 Punkten in den Handel, nach 14 544,91 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 580,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 14 558,68 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 10.07.2026, lag der SMI noch bei 14 235,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 13 100,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der SMI einen Stand von 11 866,85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,99 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 656,05 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 2,43 Prozent auf 86,72 CHF), Richemont (+ 1,13 Prozent auf 197,65 CHF), Amrize (+ 0,94 Prozent auf 38,50 CHF), Alcon (+ 0,94 Prozent auf 57,88 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,81 Prozent auf 82,42 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Swiss Re (-0,87 Prozent auf 137,30 CHF), Sika (-0,57 Prozent auf 192,90 CHF), UBS (-0,51 Prozent auf 43,24 CHF), Geberit (-0,46 Prozent auf 558,80 CHF) und Givaudan (-0,39 Prozent auf 3 356,00 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI sticht die Amrize-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 167 839 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 312,813 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,24 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at