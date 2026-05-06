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Kursentwicklung 06.05.2026 17:59:30

Aufschläge in Zürich: SMI zum Handelsende in Grün

Aufschläge in Zürich: SMI zum Handelsende in Grün

Das machte das Börsenbarometer in Zürich am Mittwoch zum Handelsschluss.

Der SMI tendierte im SIX-Handel schlussendlich um 1,76 Prozent stärker bei 13 281,67 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,539 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 1,02 Prozent stärker bei 13 185,86 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13 052,17 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 167,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 375,75 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 12 981,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 503,06 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 06.05.2025, den Wert von 12 230,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 0,259 Prozent. Bei 14 063,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 6,17 Prozent auf 155,75 CHF), Holcim (+ 4,25 Prozent auf 74,10 CHF), Sika (+ 3,31 Prozent auf 146,50 CHF), Amrize (+ 3,26 Prozent auf 42,48 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 2,93 Prozent auf 179,30 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Alcon (-10,96 Prozent auf 51,84 CHF), Logitech (-0,40 Prozent auf 79,82 CHF), Swisscom (+ 0,30 Prozent auf 671,00 CHF), Lonza (+ 0,69 Prozent auf 493,60 CHF) und Roche (+ 1,07 Prozent auf 321,90 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 7 985 104 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 274,995 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,98 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 6,01 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Alcon AG 54,50 -2,40% Alcon AG
Amrize 45,27 -2,62% Amrize
Holcim AG 81,70 0,62% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 191,10 -2,50% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 87,98 0,05% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 525,00 -2,78% Lonza AG (N)
Richemont 171,25 0,97% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 344,38 -2,17% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 157,00 -2,12% Sika AG
Swiss Re AG 135,85 -3,10% Swiss Re AG
Swisscom AG 723,00 -1,70% Swisscom AG
UBS 37,93 -1,40% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 590,00 -2,38% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 135,43 -1,11%

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