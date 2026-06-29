Aufschläge in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Zuschlägen

Anleger in Zürich schicken den SMI derzeit erneut ins Plus.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent höher bei 14 177,07 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,663 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,095 Prozent auf 14 186,15 Punkte an der Kurstafel, nach 14 172,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 14 167,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 190,59 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance auf Jahressicht

Der SMI lag noch vor einem Monat, am 29.05.2026, bei 13 542,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, erreichte der SMI einen Wert von 12 570,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 980,38 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,02 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 267,65 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Lonza (+ 0,86 Prozent auf 539,20 CHF), Logitech (+ 0,79 Prozent auf 79,40 CHF), Nestlé (+ 0,56 Prozent auf 83,76 CHF), Roche (+ 0,30 Prozent auf 337,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,23 Prozent auf 194,15 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Swiss Life (-0,70 Prozent auf 881,80 CHF), Sika (-0,69 Prozent auf 166,45 CHF), Holcim (-0,67 Prozent auf 74,58 CHF), Geberit (-0,55 Prozent auf 541,20 CHF) und Givaudan (-0,50 Prozent auf 3 376,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 134 540 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 289,755 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at