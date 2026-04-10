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SMI im Blick 10.04.2026 09:30:35

Aufschläge in Zürich: SMI zum Start im Aufwind

Aufschläge in Zürich: SMI zum Start im Aufwind

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Am Freitag notiert der SMI um 09:13 Uhr via SIX 0,30 Prozent fester bei 13 198,91 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,537 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,310 Prozent auf 13 200,29 Punkte an der Kurstafel, nach 13 159,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 13 189,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 215,00 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,64 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, wurde der SMI mit 13 065,19 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 421,82 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 10.04.2025, den Wert von 11 244,59 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 0,365 Prozent zu Buche. Bei 14 063,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Zählern.

SMI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 1,89 Prozent auf 153,85 CHF), Holcim (+ 1,49 Prozent auf 70,62 CHF), Amrize (+ 1,21 Prozent auf 45,30 CHF), Partners Group (+ 0,74 Prozent auf 868,40 CHF) und UBS (+ 0,71 Prozent auf 32,64 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Zurich Insurance (-3,68 Prozent auf 549,20 CHF), Kühne + Nagel International (-0,41 Prozent auf 182,20 CHF), Swisscom (-0,15 Prozent auf 680,50 CHF), Nestlé (+ 0,05 Prozent auf 78,98 CHF) und Geberit (+ 0,11 Prozent auf 549,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 499 275 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 270,663 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 49,11 0,10% Amrize
Geberit AG (N) 595,20 -0,30% Geberit AG (N)
Holcim AG 78,10 3,22% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 194,95 -1,91% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 85,37 -0,22% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 938,60 0,82% Partners Group AG
Richemont 166,60 1,49% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 340,00 -0,58% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 144,30 -0,99% Swiss Re AG
Swisscom AG 730,00 -1,35% Swisscom AG
UBS 35,36 -0,42% UBS
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Indizes in diesem Artikel

SMI 13 183,28 0,18%

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