Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|SMI aktuell
|
30.01.2026 09:29:46
Aufschläge in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen
Am Freitag notiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,17 Prozent höher bei 13 170,72 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,535 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,078 Prozent auf 13 158,22 Punkte an der Kurstafel, nach 13 147,93 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SMI lag heute bei 13 185,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 157,54 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 0,355 Prozent zu. Vor einem Monat, am 30.12.2025, wurde der SMI mit 13 267,48 Punkten gehandelt. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 12 309,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 604,54 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 0,578 Prozent ein. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 528,67 Punkten. Bei 12 941,92 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
SMI-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 1,61 Prozent auf 2 973,00 CHF), Logitech (+ 1,16 Prozent auf 68,14 CHF), Richemont (+ 0,95 Prozent auf 149,20 CHF), Sonova (+ 0,67 Prozent auf 211,90 CHF) und Swiss Life (+ 0,54 Prozent auf 850,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Lonza (-0,75 Prozent auf 530,00 CHF), Partners Group (-0,43 Prozent auf 1 048,00 CHF), Sika (-0,30 Prozent auf 148,15 CHF), Nestlé (-0,29 Prozent auf 73,27 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,24 Prozent auf 66,22 CHF).
Die teuersten SMI-Konzerne
Im SMI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 234 347 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 294,098 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf
Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
09:29
|Aufschläge in Zürich: SLI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Zürich in Grün: SLI bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Zuversicht in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
29.01.26
|Pluszeichen in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
29.01.26
|SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI am Mittag (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Zürich: SMI mittags stärker (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|29.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|29.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|29.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|29.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|72,18
|-0,91%
|Givaudan AG
|3 259,00
|1,18%
|Logitech S.A.
|74,50
|0,76%
|Lonza AG (N)
|578,80
|-1,33%
|Nestlé SA (Nestle)
|80,05
|0,83%
|Partners Group AG
|1 147,00
|-0,74%
|Richemont
|163,60
|1,18%
|Roche AG (Genussschein)
|348,10
|0,32%
|Sika AG
|161,75
|-0,55%
|Sonova AG
|231,10
|0,00%
|Swiss Life AG (N)
|926,80
|-0,92%
|Swiss Re AG
|134,40
|-0,63%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 179,03
|0,24%