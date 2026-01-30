Lonza Aktie

Lonza für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

SMI aktuell 30.01.2026 09:29:46

Aufschläge in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen

Aufschläge in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen

Der SMI bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Am Freitag notiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,17 Prozent höher bei 13 170,72 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,535 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,078 Prozent auf 13 158,22 Punkte an der Kurstafel, nach 13 147,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 13 185,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 157,54 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 0,355 Prozent zu. Vor einem Monat, am 30.12.2025, wurde der SMI mit 13 267,48 Punkten gehandelt. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 12 309,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 604,54 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 0,578 Prozent ein. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 528,67 Punkten. Bei 12 941,92 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 1,61 Prozent auf 2 973,00 CHF), Logitech (+ 1,16 Prozent auf 68,14 CHF), Richemont (+ 0,95 Prozent auf 149,20 CHF), Sonova (+ 0,67 Prozent auf 211,90 CHF) und Swiss Life (+ 0,54 Prozent auf 850,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Lonza (-0,75 Prozent auf 530,00 CHF), Partners Group (-0,43 Prozent auf 1 048,00 CHF), Sika (-0,30 Prozent auf 148,15 CHF), Nestlé (-0,29 Prozent auf 73,27 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,24 Prozent auf 66,22 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 234 347 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 294,098 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lonza AG (N)

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

29.01.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
29.01.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
29.01.26 ABB Neutral UBS AG
29.01.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
