ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SMI aktuell
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21.07.2026 12:26:35
Aufschläge in Zürich: So bewegt sich der SMI am Dienstagmittag
Um 12:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,40 Prozent fester bei 14 311,06 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,676 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,340 Prozent auf 14 205,89 Punkte an der Kurstafel, nach 14 254,36 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 311,06 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 205,00 Zählern.
So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 13 774,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, stand der SMI bei 13 134,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, lag der SMI-Kurs bei 11 936,89 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,03 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 464,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern registriert.
Top- und Flop-Aktien im SMI
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Novartis (+ 3,09 Prozent auf 126,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 80,50 CHF), Logitech (+ 1,50 Prozent auf 83,84 CHF), Richemont (+ 0,64 Prozent auf 198,00 CHF) und UBS (+ 0,62 Prozent auf 42,31 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Alcon (-2,36 Prozent auf 55,42 CHF), Swiss Re (-1,51 Prozent auf 133,30 CHF), Lonza (-1,20 Prozent auf 558,20 CHF), Givaudan (-1,12 Prozent auf 3 363,00 CHF) und Geberit (-1,08 Prozent auf 513,80 CHF).
Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 938 223 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 287,455 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SMI-Titel
Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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