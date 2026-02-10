Aufschläge in Zürich: So bewegt sich der SMI am Dienstagnachmittag

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,03 Prozent fester bei 13 522,22 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,595 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,052 Prozent auf 13 510,64 Punkte an der Kurstafel, nach 13 517,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 553,93 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 488,38 Zählern.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 13 421,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, stand der SMI bei 12 455,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 627,84 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,08 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 13 587,80 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 941,92 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 1,85 Prozent auf 159,65 CHF), Sika (+ 1,22 Prozent auf 157,20 CHF), Givaudan (+ 0,98 Prozent auf 3 089,00 CHF), Geberit (+ 0,90 Prozent auf 629,80 CHF) und Nestlé (+ 0,78 Prozent auf 79,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Zurich Insurance (-2,60 Prozent auf 555,40 CHF), Holcim (-1,20 Prozent auf 77,66 CHF), Kühne + Nagel International (-1,00 Prozent auf 188,35 CHF), Roche (-0,68 Prozent auf 351,40 CHF) und UBS (-0,56 Prozent auf 33,81 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 043 816 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 310,511 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

