Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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SLI im Fokus 29.05.2026 15:58:47

Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag

Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag

Der SLI verbucht am fünften Tag der Woche Zuwächse.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,61 Prozent höher bei 2 160,37 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 151,75 Zählern und damit 0,213 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 147,18 Punkte).

Der SLI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 2 148,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 168,52 Punkten lag.

SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 0,240 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 086,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 215,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.05.2025, den Stand von 1 988,60 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,437 Prozent nach oben. Bei 2 223,32 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 6,45 Prozent auf 93,38 CHF), Straumann (+ 4,30 Prozent auf 93,68 CHF), Galderma (+ 2,56 Prozent auf 166,30 CHF), Richemont (+ 1,63 Prozent auf 168,20 CHF) und Sika (+ 1,51 Prozent auf 154,70 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Partners Group (-0,86 Prozent auf 825,80 CHF), Swiss Life (-0,80 Prozent auf 842,60 CHF), Swiss Re (-0,55 Prozent auf 117,55 CHF), SGS SA (-0,25 Prozent auf 88,32 CHF) und Nestlé (-0,11 Prozent auf 79,74 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 560 782 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 288,389 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,69 zu Buche schlagen. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 5,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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